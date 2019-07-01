شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للقيادة العسكرية المشتركة في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل

عقد صباح اليوم إجتماع موسع للقيادة العسكرية المشتركة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

وحضر من الجانب اليمني اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة و إلى جانبه العديد من القيادات العسكرية في المحور ومن جانب التحالف العربي حضر اللواء محمد حامد قائد لواء " الأشاوس" و العميد الركن موسى بن طاهر البلوي قائد قوة 1900 في قطاع نجران.

وطرق الإجتماع الموسع لمناقشة و تقييم الإنجازات العسكرية في مسرح العمليات القتالية ضد المليشيات الحوثية " ذراع إيران في اليمن" خلال الفترة الماضية و التي حققت فيها القوات الحكومية والتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن عدد من الإنتصارات إلى جانب مناقشة مجمل القضايا والإشكاليات التي تعيق إستكمال عملية تحرير المديرية و إعلانها مديرية محررة بالكامل من سيطرة العصابات الإرهابية الخارجة عن النظام و القانون و الشرعية المعترف بها دولياً.

وثمن اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة الدور الريادي الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف العربي الداعم للقوات الحكومية وجميع ابناء الشعب اليمني في مواجهة المليشيات الإنقلابية التي حولت اليمن إلى فوضى عارمة تهدد السلام الإقليمي و الملاحة البحرية وذلك خدمة للأطماع الإيرانية التوسعية في شبة الجزيرة العربية.