شكرا لقرائتكم خبر عن يلماز: انعدام الشفافية يقتل الاقتصاد التركي والان مع التفاصيل

أطلق المحافظ السابق للمصرف المركزي التركي، دورموش يلماز، تحذيرات من أن انعدام الشفافية يقتل الاقتصاد التركي، مطالبا بالتحقيق في أسباب الانتكاسات الأخيرة لاقتصاد بلاده.

وأكد يلماز وهو نائب رئيسة حزب "الخير" المعارض، في مقابلة مع موقع "أحوال" التركي، إن الأداء الاقتصادي للبلاد يتجه أكثر فأكثر إلى المياه المظلمة بسبب نفور الحكومة من الشفافية ومحاولات نسج حكايات حول النكسات الأخيرة.

ولفت الموقع إلى أن أداء الاقتصاد التركي كان مصدر قلق بالغ منذ بداية عام 2018 على الأقل؛ بالنسبة للمستثمرين وكذلك ملايين الأتراك الذين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير خلال العام الماضي.

وبين يلماز أن الاقتصاد التركي مرَّ بحالة من الركود التقني خلال الربع الأخير من عام 2018، حيث تباطأت أرقام التضخم تدريجياً منذ ذلك الحين، ووصلت إلى ذروتها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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ولفت الموقع إلى أن يلماز، بصفته شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي لمدة 5 سنوات في عهد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم يتمتع بنظرة خاصة في الاتجاه الاقتصادي للبلاد.

ولدى سؤاله حول تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين، التي قال فيها إن جميع المؤشرات الاقتصادية لشهر يونيو/حزيران كانت إيجابية، نفى يلماز صحة هذه الكلمات مؤكدا أنها لا تعكس الحقيقة.

وأضاف: اقتصادنا يتقلص بسرعة، الحكومة تصر على قصة، وتواصل تكرار تصريحاتها.. في الواقع، إنها في حالة إنكار لما يحدث منذ البداية.

ولفت إلى أن الحكومات بوجه عام ترى أن المشكلات الاقتصادية مؤقتة عندما تنفجر، وتنكر المشكلة، ثم عندما تتعمق الأزمة وتنمو المشكلات، يسيطر عليها الخوف والذعر ويصبح الإنكار أكثر تواترا. هذه بالضبط الحالة النفسية السائد وسط أردوغان وموظفيه الذين يديرون دفة الاقتصاد.

وأوضح أن الطلب المحلي انهار، والطلب الخارجي مستمر، لكن شروط التجارة الخارجية قد انخفضت، وأصبحت منتجات التصدير لدينا أرخص، لكن السعر الذي ندفعه مقابل الواردات لإنتاج نفس البضائع ارتفع. هذا يعني في الواقع أن دخلنا من الصادرات لا يزداد.