شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم البرلمان الليبي: تركيا ترعى التنظيمات الإرهابية بطرابلس والان مع التفاصيل
قال المتحدث باسم البرلمان الليبي اليوم الإثنين: إن التصعيد التركي في ليبيا غير مقبول، مشيرًا إلى أن تركيا أعلنت الحرب ضد ليبيا. وفقا لـ"سكاي نيوز"
وأوضح أن تركيا ترعى التنظيمات الإرهابية في طرابلس، ومؤكدًا أن تركيا دعمت الإرهاب في سوريا وعملت على نشر الخراب في العراق.
وأضاف المتحدث باسم البرلمان، لا مصلحة للشعب التركي في ليبيا بل مصلحة لأردوغان ولتنظيم الإخوان.
وأسقطت قوات الجيش الوطني الليبي عددا من الطائرات التركية المسيرة في الأجواء الليبية.
وتقدم كل من تركيا وقطر دعما عسكريا لمليشيا الوفاق التي تضم في صفوفها عناصر إرهابية.
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