عمال وموظفي مؤسسة المياة ينفذون وقفة تضامنيه في عدن

نفذ عمال وموظفو مؤسسة المياة والصرف الصحي في عدن وقفة تضامنية، مؤكدين تأييدهم وتمسكهم بقرار محافظ محافظة عدن أحمد سالمين الذي قضى بتكليف المهندس فتحي السقاف قائم بأعمال مدير عام المؤسسة.

وفي الوقفة التضامنية أدان الموظفون ما يحدث في المؤسسة من توقف للأعمال وجر الموظفين بالقوة تحت تهديدهم من قبل شلة جعلوا من أنفسهم أوصياء على المؤسسة خلال السنوات الأخيرة .

وجددوا في وقفتهم اليوم تمسكهم بالمهندس فتحي السقاف للحفاظ على المؤسسة من اعمال الفوضى والبلطجة التي تستهدفها منذ العام 2011م من اشخاص معروفة .