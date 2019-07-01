شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يستهدف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تموز 01، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة القد بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف جوي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.
وأضافت أن القصف ترافق مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع وتحركات وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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