من سوريا.. "العين الإخبارية" في مواجهة "الأمير المزعوم" لداعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان المواطن التركي إلياس آيدن (31 عاماً)، الذي يقيم في حي الفاتح بإسطنبول، شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين بتركيا، قبل أن يدخل في مفاوضات مع أبو محمد العدناني، المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي، بغرض المبايعة، ليتحول لاحقاً إلى أبرز قياديي داعش وواحد من مستشاري أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم، فضلاً عن كونه الأمير المزعوم في الشام.

اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية أثناء محاولته الهرب إلى تركيا.

وتؤكد بعض سجلات الاستخبارات، التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، أن الملقب بأبي عبيدة التركي التقى زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي عدة مرات.

قتل، اغتصاب، مجازر، اعتقالات وغيرها من الجرائم تورط بها التنظيم في سوريا والعراق، خلال أكثر من خمس سنوات، خاصة في مدينة الرقة أو ما تسمى بعاصمة الخلافة.

"العين الإخبارية" أجرت حواراً صحفياً مع القيادي البارز في تنظيم داعش إلياس آيدن، من مكان اعتقاله في سوريا، ليتحدث عن تفاصيل مهمة عن مسيرته مع التنظيم، من خلال استعراض ممارسات داعش في سوريا والعراق، ودور النظام التركي في تسهيل مرور ومساعدة مقاتلي داعش، وغيرها من القضايا المثيرة.