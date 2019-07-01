أمريكا تهنئ رئيس موريتانيا الجديد وتتطلع للعمل معه

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني، معربة عن تطلعها "للعمل عن كثب مع الرئيس المنتخب، وحكومته الجديدة في إطار العديد من مجالات التعاون بين الولايات المتحدة وموريتانيا.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا نشرته سفارتها في نواكشوط على صفحتها في فيسبوك أعربت فيه عن "ارتياحها لنجاح الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي أجريت في 22 يونيو/ تموز"، مؤكدة انتهازها الفرصة لتهنئ "الرئيس المنتخب محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني والشعب الموريتاني".

ورأت السفارة أن هذه الانتخابات التي وصفتها بـ"المهمة، سمحت بالانتقال السلمي للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطيا"، وتمثل الانتخابات نقطة تحول في تاريخ موريتانيا وتعتبر مثالا مهما للديمقراطيات الأخرى في أفريقيا والعالم العربي".

ولفتت السفارة إلى أنها لاحظت "التزام كل المرشحين للرئاسة بتعزيز الوحدة الوطنية والحوار"، وشجعت "الرئيس المنتخب غزواني وجميع القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني الموريتاني على العمل سوياً بهذه الروح للنهوض بمصالح الشعب الموريتاني".

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وفي وقت سابق، أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، فوز محمد ولد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، برئاسة البلاد، مؤكدا رفضه الطعون التي تقدم بها 3 من المرشحين للرئاسة قبل أيام "لعدم كفاية الأدلة المقدمة".

وبذلك يكون "الدستوري" أقر النتائج المحالة إليه، الأسبوع الماضي، من اللجنة المستقلة للانتخابات، والمتعلقة بنتائج الاقتراع، الذي جرى يوم السبت 22 يونيو/حزيران الماضي.

ومن المقرر أن يباشر الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني مهامه الدستورية، فور انتهاء ولاية الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، في 30 يوليو/تموز الجاري.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أعلنت مساء الأحد الـ23 يونيو/تموز الجاري، فوز المرشح محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

وقالت اللجنة إن ولد الغزاوني انتخب رئيسا للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%).