بالصور.. جرائم الطيران التركي في ترهونة الليبية

آثار القصف التركي على ترهونة

ارتكب الطيران التركي بدون طيار الذي تستعين به مليشيات طرابلس في ترنوهة الليبية ما وصفه المجلس البلدي للمدينة بـ"جرائم حرب محرمة دوليا".

وأدان المجلس البلدي لمدينة ترهونة استهداف الطيران التركي لمنازل المدنيين، لافتا إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال ونساء بسبب قصف الطائرات التركية المسيرة لمنازل المدنيين.



وأكد مجلس ترنوهة، في بيان، أن القصف الذي تقوم به المليشيات المسلحة المدعومة من أنقرة يندرج ضمن جرائم الحرب المحرمة دوليا.

ونشر المجلس البلدي للمدينة على صفحته صورا ومقاطع مصورة تبين آثار الدمار الذي خلفه الاعتداء التركي.



وكان الجيش الليبي، أعلن صباح الإثنين، قيام طائرات تركية بدون طيار بقصف مدينة ترهونة (88 كيلو جنوب شرق طرابلس).

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن الطائرات المسيرة يتولى تشغيلها ضباط أتراك فى طرابلس، وإن مضادات الجيش تتعامل مع هذه الطائرات لصد هجومها المتكرر على القوات والمدنيين.



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وأسقطت دفاعات الجيش الليبي، الأحد، طائرة بدون طيار تركية الصنع، بمطار معيتيقة شرق طرابلس، حيث تعد رابع طائرة تركية مسيرة يتم إسقاطها في العاصمة.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، فإن مليشيات فايز السراج تستعين بتلك الطائرات التركية في اعتدائها على قواته الموجودة على عدة محاور في ضواحي طرابلس.

وقبل يومين، أعلن الجيش الوطني الليبي اتخاذ حزمة إجراءات رادعة ضد التدخل القطري والتركي في العاصمة طرابلس، تضمنت استهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية، وأي شركات أو مقرات تتبع أنقرة.

وأمرت قيادة الجيش بإيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى التركية والعكس، حيث لقيت هذه الإجراءات دعما واسعا من مجلس النواب والحكومة المؤقتة وعدد من السياسيين والحقوقيين.

وفي رد فعل سريع لتركيا، هدد خلوصي آكار وزير الدفاع التركي بالرد على أي هجوم تنفذه قوات الجيش الليبي ضد المصالح التركية في اعتراف منه بالتدخل العسكري في ليبيا بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.

لكن "المسماري" رد بأن القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لكل الاحتمالات، ردا على تهديدات تركيا.

وأكد "المسماري" في تصريحات تلفزيونية أن "تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وتقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرهما من المدن".

وانطلقت عملية الكرامة لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية، التي تسيطر على العاصمة بمساندة ودعم تركي وقطري، أضحى معلنا بتصريحات رجب طيب أردوغان.