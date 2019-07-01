"الدستوري" بموريتانيا يعلن فوز الغزواني بالرئاسة

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، الإثنين، فوز محمد ولد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، برئاسة البلاد.

وأكد المجلس رفضه الطعون التي تقدم بها 3 من المرشحين للرئاسة قبل أيام "لعدم كفاية الأدلة المقدمة".

وبذلك يكون "الدستوري" قد أقر النتائج المحال إليه، الأسبوع الماضي، من اللجنة المستقلة للانتخابات، والمتعلقة بنتائج الاقتراع، الذي جرى يوم السبت 22 يونيو/حزيران الماضي.

ومن المقرر أن يباشر الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني مهامه الدستورية، فور انتهاء ولاية الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، في 30 يوليو/تموز الجاري.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، قد أعلنت مساء الأحد الـ23 يونيو الجاري، فوز المرشح محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

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وقالت اللجنة: إن ولد الغزاوني انتخب رئيسا للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%).





وتعود جذور الرئيس الموريتاني الجديد إلى مقاطعة "بومديد" التابعة لولاية "لعصابة" جنوب شرق البلاد، حيث ولد سنة 1956 لأسرة صوفية تشتهر بالزهد والصلاح، وكان والده شيخا لطريقة صوفية تُسمى "الغظفية"، وتحظى بأتباع كثر.

متأثرا بثقافة أسرته، بدأ "الغزواني" تعليمه بحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية، قبل أن يلتحق بالمدرسة الحديثة؛ حيث نال شهادات الثانوية العامة، ثم الدراسات الجامعة العامة في القانون، فماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية من الجامعة الأردنية، ليصبح أول رئيس موريتاني يحمل هذه الدرجة العلمية، ويتميز بجمعه للغتين الفرنسية والإنجليزية بجانب لغته الأم (العربية).

وحين لامس عمره الـ22 عاماً، انخرط الغزواني في الجيش، وتحديداً سنة 1978 برتبة ملازم، ثم تسلم أول المهام كقائد فصيل مشاة المنطقة العسكرية الثالثة سنة 1981، ثم قائدا لكتيبة المدرعات سنة 1991.

وفي 2004 تولى مهمة قيادة المكتب الثالث (المخابرات العسكرية)، فمديرا عاما للأمن سنة 2006، ثم قائدا لأركان الجيش سنة 2008، وأخيرا وزيراً للدفاع سنة 2018، بعد التقاعد من المؤسسة العسكرية في السنة نفسها.

وحفل المشوار المهني للرئيس الموريتاني الجديد، بعدد من الأوسمة، لعل أهمها: وسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني، وكذلك وسام كوماندوز من النظام نفسه، ثم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وكوماندوز قوات الشرف الفرنسية.