الوكالة الدولية للطاقة الذرية: #إيران تنتهك الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب

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صورة أرشيفية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن إيران انتهكت الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى العالمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعلن في وقت سابق اليوم الاثنين أن إيران تجاوزت الحدّ المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إسنا".