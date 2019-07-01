انت الان تتابع الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا احتمال عقد قمة ثلاثية مع إيران حول سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا في لقائهما في أوساكا مؤخرا عقد قمة ثلاثية مع إيران حول سورية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف القول :"هناك تفاهم بأن هذه القمة ستتم قريبا"، مشيرا إلى أن الكرملين "سيبلغ الصحفيين بموعد إجراء القمة بعد تأكيده بشكل نهائي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن الإعداد لهذه القمة. كما صرح بأنه ناقش مع بوتين التطورات الأخيرة في سورية وخاصة في إدلب.

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وأشار أردوغان إلى أن هذه القمة الثلاثية ستليها قمة رباعية بمشاركة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما أكد أن بلاده لا تزال تتعاون مع روسيا فيما يخص قضية إدلب بهدف وقف هجوم القوات الحكومية السورية فيها.