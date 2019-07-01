قائد عسكري: قوات شرق #ليبيا ستوجه ضربات جوية مكثفة لأهداف #بطرابلس

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قال قائد عسكري في قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر يوم الاثنين إن القوات ستبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة لأهداف في العاصمة طرابلس، وحث السكان على الابتعاد عن معسكرات ”الميليشيات“ والمواقع العسكرية.
وأضاف القائد العسكري محمد منفور أن الحملة تأتي بعد ”استنفاد كل الوسائل التقليدية“ في إطار السعي إلى ”تحرير“ طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.
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