عدن: التوقيع على مشاريع خدمة بتكلفة 45 مليون في البريقة

وقعت اليوم الاثنين السلطات المحلية في مدينة البريقة على عقود عمل لتنفيذ 3 مشاريع خدمية وتنموية في المديرية ، بكلفة اجمالية بلغت 45 مليوناً و 823 ألف و 928 ريال ، بتمويل من البرنامج الاستثماري للمديرية.

وطبقا لوكالة الانباء الرسمية فإن العقود تتضمن على العمل مع الشركات المنفذة للمشاريع ،مشروع ترميم مظلات كورنيش كود النمر ، وتوريد مواد كهربائية لصيانة الإنارة، ومشروع توريد وتركيب أثاث مكتبية لمبنى المديرية.

وأكد مدير عام البريقة هاني اليزيدي ، على ضرورة الإسراع بالبدء في تنفيذ تلك المشاريع..مشددا على التقييد بالمواصفات الفنية مع الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة في بنود عقود العمل .