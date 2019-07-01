الجزائر.. نواب بالبرلمان يمنعون بوشارب من إدارة الجلسة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري، عبدالحميد سي عفيف، أن نواباً منعوا، اليوم الإثنين، رئيس البرلمان، معاذ بوشارب، من إدارة الجلسة.
وتتواصل تحركات نواب البرلمان الجزائري للضغط على بوشارب؛ لتقديم استقالته بعد أن تحول انسحابه من أبرز مطالب الحراك الشعبي تحت ما بات يعرف بـ"رحيل الباءات الثلاث".
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن سي عفيف قوله: "نحن ننتظر استقالة معاذ بوشارب، والبرلمان الآن أمام حالة انسداد حقيقي".
وأشار إلى "إصرار بوشارب على البقاء في منصبه".
ويسابق نواب البرلمان الجزائري الزمن "لإنهاء مسألة استقالة رئيس البرلمان معاذ بوشارب" قبل يوم الثلاثاء والذي "يعد آخر يوم في الدورة الحالية لغرفتي البرلمان الجزائري".
وفي حال عدم حدوث الاستقالة فإن قضية رحيل بوشارب ستؤجل إلى غاية "الدورة الخريفية" والتي تبدأ شهر سبتمبر/أيلول المقبل بحسب ما أكده نواب في البرلمان الجزائري لـ"العين الإخبارية".
ويوم الأحد، وقعت 4 كتل نيابية عريضة دعت معاذ بوشارب لـ"الاستقالة الفورية من رئاسة البرلمان الجزائري".
وتعد هذه المرة الأولى التي تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".
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