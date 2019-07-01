الجبير: ولي العهد أبلغ قادة دول قمة العشرين أن السعودية لا تريد حربا مع إيران

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إن ولي العهد أبلغ قادة دول قمة العشرين أن السعودية لا تريد حربا مع إيران.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، تموز 01، 2019، أن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية.

وتابع أن الأمير محمد بن سلمان، أكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف الممارسات الإيرانية.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا عسكريا غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وتراجعت أمريكا، في اللحظات الأخيرة، عن توجيه ضربة عسكرية لإيران.