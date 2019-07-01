قال وزير الدولة للشئون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إن ولي العهد أبلغ قادة دول قمة العشرين أن السعودية لا تريد حربا مع إيران.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، تموز 01، 2019، أن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية.
وتابع أن الأمير محمد بن سلمان، أكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف الممارسات الإيرانية.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا عسكريا غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وتراجعت أمريكا، في اللحظات الأخيرة، عن توجيه ضربة عسكرية لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: ولي العهد أبلغ قادة دول قمة العشرين أن السعودية لا تريد حربا مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.