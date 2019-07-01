سلاح الجو الليبي يطلق عملية عسكرية لضرب مواقع المليشيا في طرابلس

أطلق سلاح الجو الليبي، الإثنين، عملية عسكرية باسم "عاقبة الغدر" لتوجيه ضربة جوية لمواقع المليشيات في طرابلس.

ودعا اللواء محمد المنفور، قائد غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، سكان طرابلس كافة بالابتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك تابع للمليشيات قد يكون عرضة لضرباتهم الجوية.

وأضاف المنفور، في بيان: "بعد استنفاد كل الوسائل التقليدية في حربنا من أجل تحرير باقي التراب الليبي وبعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخرا، فإن القوات الجوية العربية الليبية باشرت بتنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس".

وكان الجيش الليبي أعلن الأحد إسقاط رابع طائرة بدون طيار تركية الصنع بمطار معيتيقة شرق طرابلس.

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وأصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أمرا لقائد القوات الجوية باستهداف السفن والطائرات الحربية التركية، التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية.

وتساند تركيا مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، في محاولة لصد تقدم الجيش الليبي منذ إطلاقه عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من المليشيات الإرهابية.

ونفذت المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج غير الدستورية في غريان عمليات إعدام جماعية، حسب تصريحات الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري.