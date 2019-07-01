الجيش الوطني الليبي يطلق سراح الأتراك الستة المحتجزين لديه

تم إطلاق سراح المواطنين الأتراك الستة الذين كانت تحتجزهم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الرجل العسكري الذي يسيطر على شرق ليبيا، الإثنين، حسبما ذكرت الخارجية التركية.

وتم نقل المواطنين الأتراك المحررين إلى السفينة التي يعملون عليها، والتي تحمل علم تنزانيا.

وأكدت وزارة الخارجية لوسائل إعلام تركية "لقد قرروا مواصلة العمل؛ صعدوا على متن (السفينة) مع صاحب الشركة".

ويأتي إطلاق سراحهم بعد ساعات من مطالبة تركيا "بالإفراج عنهم" وحذرت من أن قوات الجيش الوطني الليبي ستصبح "هدفاً مشروعاً" للجيش التركي إذا لم يتم إطلاق سراحهم.

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تجدر الإشارة إلى أن اعتقال المواطنين الأتراك الستة زاد التوتر بين حفتر والحكومة التركية، التي تدعم حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة والمناوئة للمشير الذي يسيطر على مساحة كبيرة في البلاد وكافة مواردها النفطية.

كان المشير حفتر قد أعلن السبت الماضي أن المجال الجوي والموانئ الخاضعة لسيطرته مغلقة أمام السفن والطائرات التركية، وهدد بمهاجمة عناصر الجيش التركي الموجودة في الأراضي الليبية.

جدير بالذكر أن القوات الموالية لحفتر شنت هجوماً على حكومة طرابلس في أبريل (نيسان) الماضي، ومنذ ذلك الحين توفي أكثر من 600 شخص واضطر 100 ألف آخرين إلى مغادرة منازلهم.