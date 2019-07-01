رئيسة تايوان تثير غضب بكين بزيارة واشنطن

قالت الحكومة التايوانية اليوم الإثنين، إن رئيسة تايوان تساي إينغ وين ستقضي 4 ليال في الولايات المتحدة هذا الشهر أثناء زيارة حلفاء دبلوماسيين لبلادها في الكاريبي في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين التي تعتبر تايوان إقليماً منشقاً.
وتقول الصين إنه "ليس من حق تايوان إقامة علاقات كدولة مع دول أخرى"، ووصفتها بأنها أكثر القضايا حساسية وأهمية في العلاقات مع الولايات المتحدة التي ليس لها علاقات رسمية مع تايوان ولكنها تعد سندها الدبلوماسي الرئيسي ومورد السلاح لها.
وقال نائب وزير الخارجية التايواني ميجيل تساو: إن "تساي ستقضي ليلتين في الولايات المتحدة خلال كل من ذهابها وإيابها من زيارتها لسانت فينسنت وجرينادينز وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وهايتي خلال الفترة من 11 إلى 22 يوليو(تموز) المقبل"، وأضاف أن تفاصيل الجزء الأمريكي من الرحلة ما زال يجري ترتيبها، ولم يصدر رد من بكين.
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