أندونيسيا تواصل عملية البحث عن مروحية عسكرية مختفية

أعلن الجيش الأندونيسي اليوم الإثنين، إرسال طائرة للبحث عن مروحية عسكرية أندونيسية، اختفت الأسبوع الماضي فوق إقليم بابوا وعلى متها 12 شخصاً.
وقال الجيش إن "الاتصال انقطع مع المروحية روسية الصنع من طراز (ميل إم آي-17) الجمعة الماضية، بعد دقائق من إقلاعها من منطقة أوكسبيل في منطقة بيجونونجان بينتانغ الجبلية".
وبدوره، قال المتحدث باسم الجيش بالإقليم محمد ايدي: إن "الطقس جيد اليوم، ولكن عملية البحث محدودة بسبب صعوبة تضاريس المنطقة"، ويشار إلى أن منطقة بابوا تعتمد على النقل الجوي بسبب كثرة الغابات بها ووجود شبكات طرق محدودة.
وكما تشهد المنطقة التي يعد أغلب سكانها من الميلانيزيون، والغنية بالموارد، حركة تمرد انفصالية محدودة منذ عقود، وقد كثفت القوات الأمنية من عملياتها لمكافحة التمرد في بابوا، عقب أن قتل المتمردون 19 عامل بناء على طريق سريع وجندي في منطقة ندوجا مطلع ديسمبر(كانون الأول) الماضي.
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