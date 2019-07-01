شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تقترب من صناعة رأس نووي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)قال وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (الإثنين)، إن بلاده ستخصب اليورانيوم فوق درجة نقاء نسبتها 3.67 في المئة، وذلك إذا فشلت البلدان الأوروبية في إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمه نظامه مع القوى العالمية عام 2015.
ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن ظريف قوله:«خطوتنا التالية ستكون تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 3.67 في المئة التي يجيزها الاتفاق».
وأضاف: «الأوروبيون فشلوا في إنجاز وعودهم بحماية المصالح الإيرانية المنصوص عليها بالاتفاق».
ويوصف التخصيب عند 3.67 في المئة بأنه مناسب لتوليد الطاقة النووية للأغراض المدنية، لكن تجاوزه يمثل أول خطوة في عملية قد تفضي في النهاية إلى إنتاج مادة أعلى نقاء يمكن استخدامها في صنع رأس نووي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقترب من صناعة رأس نووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.