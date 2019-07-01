شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تقترب من صناعة رأس نووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

قال وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (الإثنين)، إن بلاده ستخصب اليورانيوم فوق درجة نقاء نسبتها 3.67 في المئة، وذلك إذا فشلت البلدان الأوروبية في إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمه نظامه مع القوى العالمية عام 2015.

ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن ظريف قوله:«خطوتنا التالية ستكون تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 3.67 في المئة التي يجيزها الاتفاق».

وأضاف: «الأوروبيون فشلوا في إنجاز وعودهم بحماية المصالح الإيرانية المنصوص عليها بالاتفاق».

ويوصف التخصيب عند 3.67 في المئة بأنه مناسب لتوليد الطاقة النووية للأغراض المدنية، لكن تجاوزه يمثل أول خطوة في عملية قد تفضي في النهاية إلى إنتاج مادة أعلى نقاء يمكن استخدامها في صنع رأس نووي.