شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدستوري في موريتانيا يؤكد فوز الغزواني بالانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نواكشوط) أكد المجلس الدستوري في موريتانيا اليوم (الإثنين)، فوز المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني رسمياً في انتخابات الرئاسة الموريتانية. أكد المجلس الدستوري في موريتانيا اليوم (الإثنين)، فوز المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني رسمياً في انتخابات الرئاسة الموريتانية. ورفض المجلس، وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد، طعن المعارضة، وقال إن الغزواني فاز في انتخابات 22 يونيو بأغلبية 52% من الأصوات. وسيتولى الغزواني رسمياً الرئاسة في الثاني من أغسطس.



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