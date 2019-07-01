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المتظاهرون في هونغ كونغ يقتحمون البرلمان

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (هونغ كونغ)

اقتحم متظاهرون معارضون للحكومة الموالية لبكين في هونغ كونغ، مساء اليوم (الإثنين) مقر البرلمان، بعد أن كسروا الأبواب الزجاجية كما أظهرت مشاهد تلفزيونية.

وبحسب صور بثتها قناة «آي كايبل نيوز»، اقتحم عشرات المتظاهرين الملثمين مقر البرلمان الذي كانوا يحاولون دخوله منذ ساعات.

وكانت قوات الأمن لجأت إلى داخل المبنى بعد أن استخدمت رشاشات الفلفل لابعاد المتظاهرين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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