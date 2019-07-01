شكرا لقرائتكم خبر عن المتظاهرون في هونغ كونغ يقتحمون البرلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (هونغ كونغ)

اقتحم متظاهرون معارضون للحكومة الموالية لبكين في هونغ كونغ، مساء اليوم (الإثنين) مقر البرلمان، بعد أن كسروا الأبواب الزجاجية كما أظهرت مشاهد تلفزيونية.

وبحسب صور بثتها قناة «آي كايبل نيوز»، اقتحم عشرات المتظاهرين الملثمين مقر البرلمان الذي كانوا يحاولون دخوله منذ ساعات.

وكانت قوات الأمن لجأت إلى داخل المبنى بعد أن استخدمت رشاشات الفلفل لابعاد المتظاهرين.