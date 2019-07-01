شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فيينا)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الإثنين)، أن إيران نفذت تهديدها بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاقها النووي مع القوى العالمية، بتخزينها اليورانيوم المخصب بكمية تجاوزت الحد المسموح به في الاتفاق.

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان: «نستطيع تأكيد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أبلغ مجلس محافظي الوكالة بأنها تحققت في الأول من يوليو من تجاوز إيران الحد الأقصى المسموح به لإجمالي مخزون اليورانيوم المخصب (بموجب الاتفاق)».

وأوضح تقرير أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء وحصلت عليه رويترز أن مخزون إيران بلغ 205 كيلوجرامات في حين يبلغ الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي 202.8 كيلوجرام.