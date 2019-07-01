شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: بورسعيد على موعد مع التاريخ بعد انطلاق التأمين الصحى الشامل بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن محافظة بورسعيد على موعد مع التاريخ من خلال بدء تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل عليها كأول محافظة فى تاريخ مصر، مؤكدا أن هذا اليوم التاريخى يأتى فى ظل احتفال شعب مصر بانتصار ثورة 30 يونيو، والتى أسهمت بلا شك فى الارتقاء بالدولة المصرية.

وأكد وهدان أن هناك حرص على إنجاح المنظومة الجديدة، وتم تدريب عدد من الكوادر فى انجلترا، وكذلك تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات سواء المنشآت الطبية المجهزة بعدد من الوحدات الصحية والتى تستلزم للمشروع بنسبة تصل لأكثر من 95 %، مؤكدًا أن هناك طفرة كبيرة فى جاهزية مشروع التأمين ولكن لازالنا نحتاج لبعض التجهيزات الإدارية حتى لا يكون هناك أى تعطيل خلال التنفيذ.

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وأضاف "وكيل النواب"، أنه كان من الذين تقدموا بمشروع التامين الصحى، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، اختار محافظة بورسعيد كأول محافظة تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

ووجه "وكيل النواب" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مجهوده الكبيرة فى عمل طفرة حقيقة فى النظام الصحى بمصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي الإنسان يصنع تاريخ وحضارة جديدة.