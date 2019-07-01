شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: رفع حظر السفر إلى مصر يعكس مدى الاستقرار والأمان بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قرارات الدول الأجنبية برفع حظر السفر عن مصر أو عن أماكن محددة بها، وآخرهم ألمانيا، إنما يعكس الحالة الأمنية المطمئنة التى تتمتع بها الدولة.

وأكد أن هذه القرارات تعكس نجاح العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتنامية للغاية بين مصر وهذه البلدان، بالاضافة الى الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء المعنيين لعودة السياحة لما كانت عليه قبل سنوات.

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وأوضح بركات أن معظم هذه الدول كثيفة الإقبال على المنتج السياحى المصري، وتمثل سوقا تقليدية ثابتة للسياحة المصرية على مدى العام مثل بعض دول الاتحاد الأوربى، ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى دول أخرى.

وأضاف النائب أن أي من سائحي هذه الدول لا تتحدث معه أثناء زيارته إلا ويشيد بالانتشار الأمنى في شوارع المحروسة، وهو ما يزيد من حالة الأمان والاطمئنان لديهم ويشجع المزيد من الأفواج السياحية على زيارة مصر.