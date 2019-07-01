بالخطوات.. كيف تحجز شقة فاخرة بالعاصمة الجديدة عبر الموقع الإلكتروني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين الموافق 1/7/2019، وحتى يوم الخميس 18/7/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة كابيتال ريزيدانس، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

تاريخ فتح باب التقدم:

01 يوليو 2019

تاريخ آخر موعد لاستخراج رقم الإستمارة وسداد جدية الحجز :

18 يوليو 2019

تاريخ بداية حجز الوحدات :

28 يوليو 2019 10:00 ص

تاريخ نهاية حجز الوحدات :

31 يوليو 2019

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وبدأ التسجيل في الموقع بداية من اليوم الاثنين الموافق 2019/7/1، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، ويستمر حتى يوم 2019/7/18 وهو أخر موعد لاستخراج رقم الاستمارة وسداد جدية الحجز، على أن يبدأ الحجز الفعلي للوحدات من الساعة 10 صباح يوم 2019/7/28 وحتى 2019/7/31، وتخصيص الوحدات بأسبقية الحجز (online).

شروط التقديم

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.

- يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الإلكتروني، وكذلك مسئولياته الكاملة على كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

- في حالة التسجيل باسم الابن القاصر يتم إرفاق صورة شهادة الميلاد بدلًا من صورة بطاقة الرقم القومي.

ولمعرفة تسجيل البيانات وحجز الوحدات المطروحة للبيع، من خلال الفيديو التالي: