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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أعربت الطالبة أماني حسان علي راشد، الأولى على الجمهورية في الثانوية الزراعية، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيره إلى أنها تلقت الخبر من والدها بعد اتصال هاتفي من وزير التربية والتعليم.
وقالت "أماني حسان"، في تصريح لمصراوي اليوم الاثنين، إنها ترغب في الالتحاق كلية الزراعة، والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.
وتابعت :"أتمنى خدمة بلادي في مجال الزراعة التي أعشقها".
يذكر أن الطالبة أماني حسان من محافظة كفر الشيخ مركز دسوق وحصلت على 93.8%.
واعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.
وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأولى على "الثانوي الزراعي": أحلم بالدكتوراه.. وأتمنى خدمة بلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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