استفتاء جماهيري حول مد خدمة المترو إلى قليوب.. والمحافظ: حلم طال انتظاره

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إجراء استفتاء جماهيري بين أهالي قليوب ومواطني المحافظة، حول مد خدمة المترو إلى قليوب في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة النقل وشركة فرنسية لدراسة إمكانية مد المترو إلى قليوب وإقامة محطة تبادلية وموقف للسيارات.

وأضاف المحافظ في بيان له اليوم، أن المشروع يهدف لتحويل مدينة قليوب إلى مدخل جديد للقاهرة من ناحية الوجه البحري، مشيرًا إلى أن الشركة أجرت المعاينات اللازمة وسيجرى قريبًا استفتاء جماهيري للمواطنين حول استخدامهم لتحديد الجدوى الاقتصادية للخط الجديد، موضحا أن مد مترو قليوب حلم تأخر تنفيذه كثيرًا حيث مر المشروع بالعديد بالمراحل في عهد ما قبل ثورة يناير.

وأوضح المحافظ، إن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 8 مليارات جنيه وهو أمر يتطلب الكثير من الدراسات حتى يجرى التأكد من الجدوى الاقتصادية له، مشيرا إلى أنه وجه بضرورة التنسيق الكامل بين كل الإدارات لتذليل أي عقبات تعترض المشروع والتأكيد أيضا على ضرورة التخطيط العمراني السليم لعدم حدوث أي مشكلات في السيولة المرورية أثناء تنفيذ المشروع.

وأكد المحافظ، أن المشروع القومي، حال تنفيذه والموافقة عليه، يساهم في وجود نقلة نوعية متميزة وإحداث طفرة في السيولة المرورية بالمحافظة.