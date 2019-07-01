إخلاء سبيل 3 متهمين في واقعة تعذيب الجمال بسوق "برقاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل 3 تجار في اتهامهم بتعذيب الجمال في سوق برقاش.

كان المستشار إسلام شاكر وكيل أول نيابة كرداسة ومركز امبابة، وجه للمتهمين تهمة تعذيب حيوان، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وعرض المتهمين رفقة التحريات صباح اليوم، وفور ورود التحريات أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أمس الأحد، القبض على 3 تجار من المتهمين بتعذيب الجمال في سوق برقاش، وتم احالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

وأفادت تحريات مباحث الجيزة بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أنه عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في سوق الجمال "ببرقاش"، وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان ملابساتها والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين.

وأشارت التحريات أن المتهمين 3 تجار بينهم مالك قطعة أرض بسوق الجمال، و2 أخرين، فتمكنت قوة أمنية برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم سامح بدوي، من إلقاء القبض عليهم.

وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة التحقيقات، التي أصدرت قرارها السابق.