التعليم: تحديث مناهج التعليم الفني العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني يحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة؛ لإكساب الطالب مهارات يحتاجها سوق العمل حيث يتم التعرف على المهارات من خلال جلسات عمل وتشاور مع رجال الصناعة.

وأضاف مجاهد -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين؛ للإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية- أنه سيتم تحديث المناهج في التعليم الفني وستكون المناهج عبارة عن وحدات دراسية.

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وأشار إلى أن هناك فرصة لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل حيث إن هناك 8 جامعات منها 3 جامعات يجرى تجهيزها.

وأكد أن الوزارة تريد تحسين الصورة التعليم الفني وتصميم المناهج على هذا الأساس، بالإضافة إلى تطبيق نظام الوحدات في 105 مدارس وعدد أكبر من مدارس التكنولوجية التطبيقية.

وقال إن الوزارة ستضرب بيد من حديد على أي محاولة للغش في المستقبل، منوهًا في هذا الإطار إلى حالات الغش الجماعي في امتحانات هذا العام.