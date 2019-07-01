حملة للتفتيش على الوحدات المخالفة في مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

صرح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة محاور التنمية والتطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتابع، أنه جرى تفقد الوحدات السكنية، والخدمات المنفذة بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة التوسعات جنوب شرق المدينة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها وبها العديد من الخدمات (تعليمية - ثقافية - رياضية - صحية - ترفيهية - تجارية - دينية).

وقال "إبراهيم"، في بيان، اليوم الاثنين: "تم تشكيل اللجنة مكونة من المهندسة جيهان عمار، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد عبد الوهاب، معاون رئيس الجهاز، وبمشاركة المهندس محمد الشيخ، المستشار المالي بإدارة التفتيش والمراجعة لصندوق الإسكان الاجتماعي".

Advertisements

مشيرًا إلى أنه تم وضع عوامل الجذب المناسبة من أجل شغل المواطنين للوحدات السكنية المدعومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين طبقًا للقانون رقم 93 لسنة 2018، بشأن إجراءات التصرف بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تأكيد تفعيل إجراءات الضبطية القضائية، وذلك بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي لجهاز المدينة، لردع المخالفين بالتصرف بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لوحدات الإسكان الاجتماعي.

واستكمالًا للزيارات الميدانية، تم شن حملة تفتيش مسائية على الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقه 42 عمارة بالمدينة، وتم إعداد محاضر للمخالفين تمهيدًا لإزالة المخالفات وعودة الشيء إلى أصله.