محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دليلا بالقواعد والإجراءات الخاصة بأعمال تقييم أصول الشركات في إطار قانون الشركات الذي تم تعديله مؤخرا ضمن إجراءات الإصلاح التشريعي الذي يهدف لتهيئة مناخ الاستثمار.
وينص القرار التنفيذي الذي أصدره محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة، على بدء العمل بهذا الدليل اعتبارا من اليوم الأول من يوليو 2019، على أن يلغى كل ما يخالف ذلك.
وينشر الخليج 365 نسخة من قواعد التقييم التي أصدرتها هيئة الاستثمار فيما يلي:
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تصدر دليلا بقواعد وإجراءات تقييم أصول الشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.