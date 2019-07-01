هيئة الاستثمار تصدر دليلا بقواعد وإجراءات تقييم أصول الشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دليلا بالقواعد والإجراءات الخاصة بأعمال تقييم أصول الشركات في إطار قانون الشركات الذي تم تعديله مؤخرا ضمن إجراءات الإصلاح التشريعي الذي يهدف لتهيئة مناخ الاستثمار.

وينص القرار التنفيذي الذي أصدره محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة، على بدء العمل بهذا الدليل اعتبارا من اليوم الأول من يوليو 2019، على أن يلغى كل ما يخالف ذلك.

وينشر الخليج 365 نسخة من قواعد التقييم التي أصدرتها هيئة الاستثمار فيما يلي: