تقارير / هروب زوجة حاكم دبي بمساعدة دبلوماسي وتقديمها للجوء في ألمانيا

إنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها تقارير عن هروب نساء من محيط حاكم دبي القوي الشيخ محمد بن راشد. آخر الهاربات هي زوجته الأميرة هيا بنت الحسين مع طفليها بمساعدة دبلوماسي ألماني وتقديمها للجوء في ألمانيا.

وتحدثت تقارير إعلامية بريطانية وألمانية عن هروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين (45 عاما)، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (69 عاماً)، من الإمارات وتقديم طلب للجوء في ألمانيا مع طفليها.

وقال موقع صحيفة "بيلد" الألمانية أمس السبت 29 جوان 2019 إن من الواضح أن الأميرة هيا ابنة الملك الأردني الراحل الحسين، قد غادرت دبي برفقة ابنها زايد (7 أعوام) وابنتها الجليلة (11 عاما) ومعها 35 مليون يورو.

ونقل موقع بيلد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية أن دبلوماسيا ألمانيا ساعدها في الهروب وأنها قدمت طلبا للجوء في ألمانيا وطلبا آخر للطلاق من الشيخ محمد بن راشد.

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وحتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية من أي جانب بشأن الأميرة هيا وأولادها، غير أنها لم تظهر علنا منذ شهر فيفري الماضي.

ويقول موقع "بيلد" إن الأميرة هيا ليست هي المرأة الأولى التي تهرب من محيط حاكم دبي القوي، الذي تقدر ثروته بـ10 مليارات يورو، فقد سبق أن حاولت اثنتان من بناته الهروب: شمسة (38 عاما) هربت داخل إنجلترا بسيارة، قبل أن يتم اقتيادها من كامبريدج وإعادتها إلى دبي، ولطيفة (32 عاما)، التي حاولت الهروب بيخت من عمان قبل أن تعترضها البحرية الهندية وتعيدها إلى والدها.

*المصدر | موقع " DW " الألماني