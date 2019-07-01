صورة / سوريا : مقتل تونسيّيْن قياديّين بتنظيمٍ مرتبط بتنظيم القاعدة في قصفٍ صاروخي

وكالات - قُتل ثمانية عناصر غالبيّتهم قياديّون في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، أمس الأحد 30 جوان 2019 في قصف صاروخي لم يُعرف مصدره في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وينشط تنظيم "حراس الدين" في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.

واشار المرصد الى مقتل 6 قياديين، يحمل اثنان منهم الجنسية التونسية، وواحد يحمل الجنسية المصرية، فيما يحمل اثنان الجنسية الجزائرية، بينما السادس سوريّ، وذلك "في قصف صاروخي استهدف اجتماعاً في ضاحية ريف المهندسين في ريف حلب الغربي" المحاذي لإدلب.

وقاتل حسابات قريبة من تنظيم القاعدة إن احد التونسيين الذين قتلا يحمل كتية أبو عمر التونسي وهو عضو مجلس شورى تنظيم " حراس الدين " .

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وأسفر القصف أيضا عن مقتل عنصرين آخرين من التنظيم، وإصابة آخرين.

وتأسس تنظيم "حراس الدين" في فيفري عام 2018، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر في صفوفه بينهم من جنسيات غير سورية، وفق المرصد.