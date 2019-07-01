محكمة بحرينيّة تقضي بإلغاء سحب جنسيّة 92 شيعيًّا أُتُّهموا بتشكيل حزبٍ لصالح إيران (مصدر قضائي)

وكالات - قضت محكمة الإستئناف البحرينية اليوم، الأحد 30 جوان 2019، بإلغاء سحب جنسية 92 شخصا من أصل 138 شيعيا صدرت بحقّهم في أفريل الماضي أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما أدينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، حسبما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأيّدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّمين الـ138، على أن تصدر محكمة التمييز في وقت لاحق حكما نهائيا في القضية التي شملت أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية ضد ناشطين شيعة بعد إحتجاجات عام 2011.
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