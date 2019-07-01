انسحاب سري لميليشيات "حزب الله" من ريف دمشق وجنوب سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن ميليشيات حزب الله سحبت مجموعات من عناصرها من ريف دمشق والجنوب السوري بشكل سري، ونقلتهم إلى مدينة (الزبداني) في القلمون.
وقال المرصد السوري - حسبما أفادت قناة العربية الحدث الإخبارية - "إن حزب الله لا يزال يتمركز في ثكنة عسكرية كبيرة عمد إلى إنشائها قبل سنوات غرب مدينة قارة في القلمون".
وأضاف "لم يشارك حزب الله في المعارك الأخيرة
في سياق متصل ، اتهم مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي بعد الرحمن الجيش الإسرائيلي باستهداف الأطفال السوريين من خلال قصف المناطق المدنية في البلاد.
وأشار عبد الرحمن ـ في تصريح خاص للعربية إلى مقتل
وأضاف أن إسرائيل تستبيح الأراضي السورية بشكل كامل، مشددا على ضرورة إيقاف مثل هذه الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي السورية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان-لذي يتخذ من لندن مقرا له- قد أعلن في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على سوريا إلى 15 قتيلا بينهم 6 مدنيين.
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