وزارة الصحة الكويتية تحيل عددًا من المشاهير للنيابة العامة

أحالت وزارة الصحة الكويتية عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للنيابة العامة لنشرهم منتجات صحية غير مرخص الإعلان عنها.

قال الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة، عبدالله البدر، في تصريح صحفي، نُشر على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، إن "المنتجات الصحية التي تم الإعلان عنها من بعض مشاهير مواقع التواصل

غير مرخص الإعلان عنها من الوزارة".

أكد أنها مخالفة لقانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة وعقوبتها سجن سنة وغرامة 1000 دينار.

وأضاف: "وهذا ما يعد مخالفة لقانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، الذي يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة الإعلان

عن طريق أي وسيلة إعلامية عن الأدوية البشرية، أو البيطرية، أو الخلطات، أو التركيبات النباتية، أو الحيوانية، أو الكيميائية، أو الغذائية الخاصة ذات التأثير الصحي، بدعوى أنه للعلاج، أو التأثير في الشكل، أو المظهر، أو لإنقاص الوزن وغير ذلك".

وأكد على أن عقوبة الإعلانات غير المرخصة تتراوح بين الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار (3300 دولار)، أو إحدى هاتين العقوبتين.