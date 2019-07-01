طهران: لن نخضع للضغوط.. ويجب على واشنطن التعامل معنا باحترام

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "طهران لن تخضع أبدا للضغوط الأمريكية، وأن على واشنطن إبداء الاحترام إذا أرادت إجراء محادثات معها"، وأضاف ظريف، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين: "لن تخضع إيران أبدا لضغوط الولايات المتحدة، على أمريكا محاولة احترام إيران، إذا أرادوا الحديثمع إيران فعليهم إبداء الاحترام".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الولايات المتحدة هزمت في الدول المجاورة لإيران، وسوف تهزم اقتصاديا على المدى الطويل"، معتبرا أن "أهمية الآلية المالية الأوروبية بالنسبة لإيران تكمن في توسيع الفجوة بين أوروبا والولايات
وتصاعدت التوترات بشدة بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المالية عنها.
ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى محادثات مع النظام الإيراني "دون شروط مسبقة"، فيما استبعدت طهران ذلك، قائلة إن "على ترامب العودة إلى الاتفاق إذا كان يريد التفاوض معها".
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