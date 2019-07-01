أعلن مسئول في "الجيش الوطني الليبي"، اليوم الاثنين، أن قواته تنوي شن غارات جوية مكثفة على أهداف في العاصمة طرابلس، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية في المدينة.
وأكد أمر غرفة عمليات سلاح الجو في"الجيش الوطني"، اللواء محمد المنفور، إطلاق عملية جوية تحت تسمية "عاقبة الغدر"، قائلا إن قوات حفتر "استنفدت كل الوسائل التقليدية في الحرب".
وتابع: "بعد عمليات الخداع والغدر
واندلع القتال في محيط طرابلس أوائل أبريل الماضي، إذ قام "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر بالزحف على العاصمة الخاضعة لسيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول في قوات حفتر: قريبًا.. غارات "عاقبة الغدر" على طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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