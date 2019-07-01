المجلس الدستوري الموريتاني يقر فوز ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية

أقر المجلس الدستوري في موريتانيا اليوم الإثنين، رسمياً فوز محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية، التي جرت في 22 يونيو الماضي لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات.

وقال رئيس المجلس ديالو ممادو باتيا، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "المجلس يعلن فوز محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني بهذا الاقتراع، وأن المجلس رفض الطعون التي قدمت إليه لعدم كفاية الأدلة"، مضيفاً أن الغزواني حاز على نسبة 52 بالمئة من الأصوات في الدور الأول.

وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد أعلنت فوز مرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق، بالانتخابات في الجولة الأولى بحصوله على نسبة 52 بالمئة من أصوات الناخبين.

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