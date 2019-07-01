كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تحث الأطباء على تثقيف الشباب حول مخاطر "أنماط الحياة المستقرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ضوء تزايد الأمراض الغير معدية، دعا نائب رئيس الهند فينكايا نايدو الأطباء اليوم الاثنين إلى أن يكونوا سباقين في تثقيف الناس، وخاصة الشباب، حول مخاطر "أنماط الحياة المستقرة" و"العادات الغذائية غير الصحية".

وبالتفاعل مع وفد من "جمعية دلهي الطبية" بمناسبة "يوم الطبيب" في العاصمة الهندية، حث نايدو الأخوة الطبية لخدمة الأشخاص الذين يعانون من التعاطف والرحمة.

وقال: "كان من المهم الوصول إلى القطاعات المضطربة والمهمشة في المجتمع برعاية صحية ميسورة التكلفة".

وفي الوقت نفسه، في تغريدة، صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "أهنئ جميع الأطباء المجتهدين على جهودهم على مدار الساعة لجعل مجتمعنا لائقًا وصحيًا، لا توجد كلمات يمكن أن تنصف مساهمتهم الضخمة في الرفاهية العامة".

