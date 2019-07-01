كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: إيران تجاوزت الحد من احتياطيات اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين أن إيران تجاوزت الحد المفروض على احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي لعام 2015.

وفي تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال جواد ظريف: "بناءً على المعلومات التي امتلكها، إيران تجاوزت الحد الأقصى البالغ 300 كيلوجرام" من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وكانت إيران قد أعلنت في منتصف يونيو أنها تجاوزت سقف الـ300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبو 3,67% المنصوص عليه بموجب اتفاقية فيينا، بعد أن قالت إنها لم تعد تعتبر نفسها ملتزمة بهذا الحد بسبب انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في مايو 2018.