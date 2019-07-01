كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الألماني في آرزين ومصرع شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "فرانكفورتر العامة"، أن شخص لقي مصرعه في حادث تحطم طائة هليكوبتر تابعة للجيش الألماني، وأنه في الوقت الحالي لا توجد معلومات حول ما يمكن أن يكون سبب تحطم الطائرة، مضيفة، أن الطائرة قد تنتمي الطائرة إلى البوندسوير الألمانية.

وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، توفي شخص واحد في حادث في منطقة هاملين بيرمونت في ساكسونيا السفلى.

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وذكرت الوكالة، نقلاً عن متحدث من خدمات رجال الإطفاء، أن الطائرة المحطمة كانت طائرة هليكوبتر عسكرية.

وأكدت الشرطة المحلية، أن المروحية تابعة للقوات المسلحة الألمانية، لكنها لم تعلق على الإصابات.

تحطمت الطائرة على بعد نحو 30 كيلومترًا من المدرسة الألمانية للطيران العسكري، ومقرها في بوكيبورج.