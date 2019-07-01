كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماكرون" يعلق على الفشل في اختيار زعماء الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على فشل اختيار زعماء الاتحاد الأوروبي، بقوله: "إن الفشل في اختيار زعماء الاتحاد الأوروبي يعكس الخلافات السياسية المستمرة بين الدول داخل الكتلة".

وقال "ماكرون" للصحفيين، اليوم الاثنين: "لقد انتهينا اليوم بالفشل، إنها صورة سيئة للغاية لكل من المجلس وأوروبا. من الواضح أن هذا الفشل يرجع في بعض الأحيان إلى بعض الطموحات الشخصية".

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وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق ذي صلة يوم الثلاثاء، قائلًا: "نحن نعرف من هم المرشحون الموثوق بهم للمناصب الأوروبية العليا".

وأكد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلنكوفيتش، من جانبه ، أن "كل شيء مفتوح في عملية اختيار المرشحين لشغل المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي".