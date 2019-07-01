الدفاع الجديدي يرغب في ضم لاعب الوداد

يدرس فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، فكرة التعاقد مع أنس أصباحي متوسط ميدان نادي الوداد الرياضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الفريق الدكالي، لضم أصباحي من أجل تعويض محمد علي بامعمر، الذي انتهى عقده مع فارس دكالة، بنهاية الموسم الكروي الماضي.

ولم يتم الحسم بعد، حول فكرة التعاقد مع اللاعب الودادي، بحكم تواجد عبد اللطيف مقتريض، رئيس الدفاع الحسني الجديدي، في مصر.

هذا، ويرغب الفريق الجديدي في التوقيع مع لاعبين جدد للدفاع عن ألوان النادي، بدءا من الموسم الجديد، الذي تراهن عليه مكونات الفريق، من أجل التتويج بالألقاب، بقيادة المدرب بادو الزاكي.ال