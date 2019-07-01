يدرس فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، فكرة التعاقد مع أنس أصباحي متوسط ميدان نادي الوداد الرياضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويسعى الفريق الدكالي، لضم أصباحي من أجل تعويض محمد علي بامعمر، الذي انتهى عقده مع فارس دكالة، بنهاية الموسم الكروي الماضي.
ولم يتم الحسم بعد، حول فكرة التعاقد مع اللاعب الودادي، بحكم تواجد عبد اللطيف مقتريض، رئيس الدفاع الحسني الجديدي، في مصر.
هذا، ويرغب الفريق الجديدي في التوقيع مع لاعبين جدد للدفاع عن ألوان النادي، بدءا من الموسم الجديد، الذي تراهن عليه مكونات الفريق، من أجل التتويج بالألقاب، بقيادة المدرب بادو الزاكي.ال
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجديدي يرغب في ضم لاعب الوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.