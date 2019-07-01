مع انطلاق موسم الصيف.. وزارة الصحة تواجه وفيات لسعات العقارب بتوزع 600 حقنة من الأمصال

مع بداية موسم الصيف، تحاول وزارة الصحة استباق المآسي التي تخلفها لسعات العقارب سنويا في عدد من المناطق، بإطلاق برنامج وطني لمحاربة لسعات العقارب والأفاعي، يضم توزيع أمصال في أفق وقف الوفيات بسبب هذه اللسعات.

وفي ذات السياق، أعطى وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الإثنين بالرباط، انطلاقة أشغال اليوم الوطني لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي،والحملة الوطنية لمكافحة هاته التسممات برسم موسم 2019.

ووضعت الوزارة، استراتيجية وطنية لمكافحةلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، والذي يعتبر مشكلا حقيقيا للصحة العامة، حيث مكنت من تقليص نسبة الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب من 2,37 بالمائة سنة 1999 إلى 0,18 سنة 2018، وكذلك تقليص نسبة الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي من 8,9 بالمائة سنة 2011 إلى 1,7 بالمائة سنة 2018.

وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور، تتضمن إجراءات تهم العقارب والأفاعي والبيئة، وإجراءات تتعلق بسلوكيات السكان ومهنيي الصحة، إضافة إلى إجراءات أخرى لتحسين التكفل بالضحايا، وأخرى تتعلق بالتنسيق البين قطاعي.

وتنخرط وزارة الصحة في تكوين مهنيي الصحة في هذا المجال، وتوحيد التدابير اللازم اتخاذها أمام لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، إضافة إلى التوزيع السنوي للأدوية الخاصة بلسعات العقرب، بالإضافة إلى اقتناء 600 حقنة من الأمصال الخاصة بلدغات الأفاعي لتوزيعها على المؤسسات الاستشفائية، وإلى جانب ذلك تحسيس السكان بعوامل الخطر المتعلقة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، والإسعافات الأولية خاصة في الوسط المدرسي والمناطق القروية، ناهيك عن تطوير شراكات مع مختلف القطاعات المعنية بمكافحة هذه الإشكالية.