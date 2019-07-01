حظ عاثر للأسود مع يوم الاثنين في دور مجموعات “الكان”

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الاثنين، مباراته الأخيرة في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية، المستمرة في مصر إلى غاية 19 يوليوز الجاري، عندما يواجه منتخب جنوب إفريقيا، على أرضية ملعب السلام في القاهرة.

ويشكل يوم الاثنين، سوء طالع للمنتخب الوطني، في تاريخ مبارياته بدور مجموعات الكأس القارية، في جميع النسخ التي شارك بها، إذ خاضت العناصر الوطنية 8 مباريات في اليوم المذكور، حققت انتصارا واحدا، وأربعة تعادلات، بينما منيت بالهزيمة في ثلاث مناسبات.

وافتتح “أسود الأطلس”، تاريخهم مع يوم الاثنين، في دور مجموعات “الكان”، في نسخة 1976، ضد منتخب السودان برسم أولى جولات المجموعة الثانية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، ثم تعادل ثاني في الدورة الموالية عام 1978 ضد تونس بهدف لمثله.

Advertisements

واستمر المنتخب الوطني في الخروج متعادلا في المباريات التي لعبها يوم الاثنين في دور المجموعات، بتعادل إيجابي آخر هدف في كل شبكة ضد زامبيا عام 1998، ثم التعادل دون أهداف في دورة 2002 ضد المنتخب الغاني.

وسجلت العناصر الوطنية أول فوز لها في مواجهاتها يوم الاثنين، بالكأس القارية، في دورة غانا 2008، بخماسية مقابل هدف في شباك ناميبيا، قبل أن تتعرض في الدورة نفسها لأول هزيمة في اليوم المذكور، بثنائية نظيفة من البلد المنظم.

وواصل المنتخب الوطني سلسلة هزائمه في دور المجموعات مع يوم الاثنين، في نسخة 2012 ضد تونس بهدف لاثنين، ثم في الدورة الماضية بالغابون 2017، ضد الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد.