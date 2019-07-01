المغرب-جنوب إفريقيا.. لضمان الصدارة بالعلامة الكاملة وفك عقدة “البافانا” التاريخية

تتجه الأنظار، عشية اليوم الإثنين، لملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة، الذي احتضم مباريات المنتخب المغربي في الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، وذلك عندما يواجه “الأسود”، منتخب جنوب إفريقيا، في ثالث مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بهدف تحقيق أول أهدافه في الدور الأول لـ”الكان”، وهو تصدر المجموعة الأولى.

أشبال الناخب الوطني، هيرفي رونار، على أهبة الاستعداد لواحدة من قمم الدور الأول في العرس القاري، وجميع العناصر جاهزة لهذا الموعد الهام، بعد أن خاضت جميعها آخر حصة تدريبية، باستثناء المهاجم خالد بوطيب، الذي مازالت مشاركته مستبعدة، بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

على المستوة النفسي والمعنوي، سيدخل “الأسود” هذا النزال، بعنويات جد مرتفعة، خاصة بعد الفوز والأداء الكبير الذي حققهوه في آخر مباراة أمام الكوت ديفوار، كما أن الثقة عادت لعشاق المنتخب، بعد بداية متواضعة، ولقاءات ودية غير مطمئنة.

الفوز في هذه المباراة، سيجعل “الأسود”، يضربون عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل في تحقيق العلامة الكاملة، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب المغربي في “الكان”، وضمان الصدارة، والثاني يتجسد في فك عقدة جنوب إفريقية لازمت الكرة المغربية منذ عدة سنوات، إذ لم يسبق لـ”الأسود” أن فازوا في فترة سابقة على “البافانا بافانا” في جميع المباريات الرسمية التي جمعت بينهما”.

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هذا الأمر، شدد عليه رونار، في الندوة الصحفية التي عقدها، أمس الأحد، وأكد بأنه سيكون حافزا إضافيا للعناصر الوطنية، كما هو الحال بالنسبة للحافز الذي حذاهم من أجل تحطيم عقد سابقة، على غرار عقدة الكاميرون.

في الجهة المقابلة، لن تكون مهمة المنتخب سهلة، عشية اليوم، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنتخب جنوب إفريقي، سيلعب “الكل للكل”، وكل رهانه في هذه البطولة منصب على هذه المباراة، إذ سيسعى للفوز أو تحقيق نقطة وحيدة على الأقل من أجل ضمان التأهل للدور الثاني، وأي نتيجة غير ذلك تعني خروجه من الباب الضيق للمنافسة القارية.

ويخشى عشاق “الأسود” أن تتحول هذه المباراة إلى “كابوس” للمنتخب الوطني، فالهزيمة قد تعصف بأحلامنا في الصدارة، وقد ترمي بالمغرب في المركز الثالث، الذي يهدننا بمواجهة منتخبات متصدرة لمجموعاتها في دور الثمن.

جدير ذكره، أن المباراة، ستقام على الساعة السادسة بالتوقيت المصري، الخامسة بالتوقيت المغربي.