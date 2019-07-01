هبوط اضطراري لطائرة ألمانية بمطار بن غوريون ورفع حالة الطوارئ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبطت الطائرة الألمانية بعد عصر اليوم الإثنين، بسلام في مطار بن غوريون قرب اللد، وذلك بعد حالة الطوارئ في المطار عقب البلاغ عن خلل في إطار طائرة الركاب عقب إقلاعها من مطار كولونيا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في البلاد، رفع حالة الطوارئ في مطار بن غوريون ، وذلك استعدادا لهبوط اضطراري لطائرة ركاب ألمانية تعطلت إحدى عجلاتها خلال إقلاعها في مطار كولونيا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن طائرات من سلاح الجو رافقت الطائرة الألمانية التي هبطت بسلام في المطار، علما أن أكثر من 100 فريق إنقاذ يشمل سيارات إسعاف وإطفاء انتشر في المطار لاستقبال الطائرة الألمانية من طراز "بوينغ-737" التابعة لشركة Electra Air وعلى متنها 152 مسافرا.

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وأفادت التقرير الأولية أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ في المطار بعد أن تلقى بلاغا من طاقم الطائرة بأن إطار واحد للطائرة تعرض لأضرار خلال الإقلاع من مطار كولونيا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام إنه ضمن حالة الطوارئ التي أعلن عنها في مطار بن غوريون، تم الاستعانة بطائرات حربية من طراز "سوفا" التي ترافق الطائرة الألمانية التي دخلت الأجواء الإسرائيلية.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإنه تم معاينة إطارات الطائرة الألمانية ولوحظ وجود أضرار في الإطار الخلفي للطائرة، وتم استنفار قوات طوارئ من الجيش لمطار بن غوريون لحين انتهاء الحدث.