دورتموند يخطف موهبة من برشلونة

2019-07-01 | 15:25
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الالماني، عن التعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب ماتيو خوامي قادمًا من صفوف برشلونة.
ووقع الموهبة الشابة على عقد مع وصيف الدوري الألماني لمدة 5 سنوات، تنتهي في حزيران 2024.
وانتهى عقد خوامي صاحب الـ19 عامًا مع برشلونة بنهاية شهر حزيران الماضي، وكان يحق له الانتقال إلى نادٍ جديد بدون أي مقابل.
ويعد هذا اللاعب هو الثاني الذي يخطفه بوروسيا دورتموند من أكاديمية لامسيا وللعام الثاني على التوالي، بعد تعاقده في يناير 2018 مع سيرجي جوميز.
وانتهى عقد خوامي صاحب الـ19 عامًا مع برشلونة بنهاية شهر حزيران الماضي، وكان يحق له الانتقال إلى نادٍ جديد بدون أي مقابل.
ويعد هذا اللاعب هو الثاني الذي يخطفه بوروسيا دورتموند من أكاديمية لامسيا وللعام الثاني على التوالي، بعد تعاقده في يناير 2018 مع سيرجي جوميز.
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